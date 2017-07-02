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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık ile düşük nem nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık ile düşük nem nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor.

Sıcaklığın Antalya'da 44, Muğla'da 42, Burdur'da 41, Isparta'da 38, Bodrum ve Fethiye'de 43, Marmaris'te ise 40 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve batı, öğleden sonra güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Etiketler: hava durumu, hava sıcaklığı, meteoroloji, Batı Akdeniz
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