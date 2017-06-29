  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.034
  • BIST 100190.32
    ALTIN 141.291
Buradasınız : » » Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Batı Akdeniz'de sıcaklığın sahilde 4 ila 6, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Batı Akdeniz'de sıcaklığın sahilde 4 ila 6, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de havanın açık olacağı, sahillerde sıcaklığın 4 ila 6 derece, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.

Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, hava sıcaklığının Antalya ve ilçelerinde 42 dereceye kadar yükseleceği, Muğla Seydikemer ve Köyceğiz'de 45, Fethiye'de ise 44 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgede denizlerde havanın kuzey ve batıdan 3 ila 5, Bodrum-Kaş arasında 4 ila 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 0,5 ila 1, Bodrum ve Kaş arasında ise 1 ila 2 metre arasında olacağı duyuruldu.

Etiketler: meteoroloji, sıcaklıklar, hava durumu, hava tahmini, Batı Akdeniz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER