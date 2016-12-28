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Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

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Meteorolojiden yoğun kar alarmı

Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Meteorolojiden yoğun kar alarmı

Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce ve Karabük'te etkisini artıracak yağışların şehir merkezlerinde bu gece genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek rakımdaki ilçeler ile Bilecik, Bolu ve Karabük çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren il merkezlerinde de kar yağışına dönmesi ve cuma günü sabah saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini devam ettirmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Etiketler: Marmara Bölgesi, yoğun kar, meteoroloji, yağış, uyarı
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