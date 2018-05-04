Meteorolojiden yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.

Marmara ve Karadeniz kıyıları yarın çok bulutlu olacak

Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesiminin yarın çok bulutlu ve yer yer sisli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Pazar günü Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli, Trakya, Batı Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesiminde kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların gelecek hafta boyunca özellikle yurdun iç ve doğu bölgelerinde devam edeceği öngörülüyor.

Ankara'da 4 gün sürecek "yağış" uyarısı

Ankara'da da yarın, pazar, pazartesi ve salı günleri zaman zaman kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek.

İstanbul'da pazartesi gününe kadar özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus, pazar ve pazartesi Anadolu yakasında, salı günü ise il genelinde hafif sağanak geçişlerin olması tahmin ediliyor.

İzmir'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle pazar ve pazartesi günleri iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları, 6 Mayıs Pazar gününden itibaren sis nedeniyle normal civarında seyreden kuzey kıyılardan sonra, yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde de 6-12 derece azalacak.

Hava sıcaklığının, gelecek hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bu mevsimde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanakların dolu yağışı ve yıldırım riski taşıdığını belirtti. Kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanakların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA