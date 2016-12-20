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Meteoroloji'den 'tipi' uyarısı

Antalya ve Isparta'nın bazı ilçelerinde kar yağışının zaman zaman kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

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Meteorolojiden tipi uyarısı

Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, bazı yerlerde tipi şeklinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgenin iç kesimlerinde bu geceden itibaren görülecek yağışın Antalya'nın İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri ile Isparta'nın Sütçüler, Yenişarbademli ve Aksu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Olumsuz havanın perşembe günü saat 23.00'e kadar etkili olmasının beklendiği de belirtildi.

Açıklamada, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan yollarda (Akseki-Alacabel Geçidi) oluşacak aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Etiketler: Tipi, kar, antalya, ısparta, hava durumu
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