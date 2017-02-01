  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.061
  • BIST 86847.96
    ALTIN 146.247
Buradasınız : » » Meteoroloji'den 'taşkın-heyelan' uyarısı

Meteoroloji'den 'taşkın-heyelan' uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz illerinde sıcaklık artışına bağlı kar erimelerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteorolojiden taşkın-heyelan uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren batı bölgelerden başlamak üzere hava sıcaklıklarının ani ve hissedilir derecede (10 ila 12 derece) artacağı belirtildi.

Sıcaklık artışına bağlı olarak Orta ve Doğu Karadeniz illerinden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde mevcut yüksek miktardaki karın (kıyılarda 25-75, iç kesimlerinde 100-150 santimetre) gelecek hafta başına kadar eriyeceği ifade edildi.

Vatandaşlar ve ilgililerin kar erimelerinin meydana getirebileceği taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Etiketler: Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, kar erimeleri, meteoroloji
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER