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Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den bu illere gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bölgede yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede rüzgarın ise güney yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısında, Kaş-Kumluca arasında rüzgarın güney ve batı yönlerinden 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı esmesinin beklendiği bilgisine de yer verildi. 

Göller Yöresi ve Antalya'nın doğu ilçeleri

Göller Yöresi ve Antalya'nın doğu ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göller Yöresi ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Etiketler: sağanak yağış, rüzgar, meteoroloji, hava durumu, Batı Akdeniz
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