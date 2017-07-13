Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın genellikle Doğu ve Güneydoğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı'da 16, Erzurum ve Erzincan'da 17, Tunceli ve Iğdır'da 19 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.