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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gündüz sıcaklıklarının 2-3 derece azalması beklenen bölgede yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

Yağışlar Güneydğu'da da etkili olacak 

Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması istendi. AA

Etiketler: Tunceli, meteoroloji, malatya, Elazığ, Bingöl
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