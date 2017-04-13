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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Antalya'nın doğu ilçelerinde, bu akşam ve gece kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da devam eden sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın sabah saatlerine kadar kentin doğu ilçeleri Serik, Manavgat, İbradı, Alanya, Gündoğmuş ile Gazipaşa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre de Isparta'nın Sütçüler, Aksu ve Yenişarbademli ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış olacak. Kuvvetli yağış etkisini yarın sabah saatlerinde kaybedecek.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ile dolu yağışı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak uyarısı
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