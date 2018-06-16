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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Ankara'nın ardından Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Eskişehir için de kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Ankara olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Analiz ve Tahminler Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre bugün Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Eskişehir için de kuvvetli sağanak uyarıları yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu. 

Kaynak: AA

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