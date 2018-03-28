Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Elazığ'a bağlı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede 29 Mart sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde gerçekleşmesi beklenen 5 ilde, rüzgarların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Söz konusu illerde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi ve toz taşınımı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerden dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA