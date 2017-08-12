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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Tunceli ve Bingöl için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra Tunceli ve Bingöl'de ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Tunceli ve Bingöl'de rüzgarın saatte 30 ile 50 kilometre hızla eseceği tahmin edilirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Etiketler: kuvvetli rüzgar, meteoroloji, hava durumu
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