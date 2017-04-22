Meteoroloji'den 'kuvvetli fırtına ve sağanak' uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esmesi beklenen fırtınanın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, rüzgarın, kıyı kesimlerde ise zaman zaman saatte 100 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin ve tüm bölgede etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yarın gece saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen fırtına nedeniyle, vatandaşların ve yetkililerin ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın kuvvetini artırarak akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren ise batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de de rüzgarın kuvvetini artırarak yarın sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ile Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Erzincan ve Iğdır'da 13, Tunceli'de 9, Erzurum ve Ağrı'da 8, Kars'ta 7, Ardahan'da 5 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 26, Tunceli'de 23, Erzincan'da 20, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Ardahan ve Erzurum'da 15 derece olması bekleniyor.

Yetkililer bölgede kuvvetli rüzgar beklendiğini, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, karayolu ve havayolu ulaşımında aksama gibi muhtemel durumlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.