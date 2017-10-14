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Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

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Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, fırtınanın ilerleyen saatlerde etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtınanın, ulaşımda aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

Etiketler: Doğu Karadeniz Bölgesi, Fırtına, kuvvetli fırtına, meteoroloji
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