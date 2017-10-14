Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, fırtınanın ilerleyen saatlerde etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtınanın, ulaşımda aksamalara yol açabileceği kaydedildi.