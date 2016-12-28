Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ile güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada vatandaşların, yarın gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli fırtınanın neden olabileceği, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ile baca gazı zehirlenmeleri, çığ tehlikesi, ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.