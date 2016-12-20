Meteoroloji'den 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın Çarşamba günü Kuzey Ege'de poyraz yönünden saatte 75-90 kilometre kuvvetinde eseceği belirtildi.
Rüzgarın Güney Ege'de öğleden itibaren poyrazdan fırtına, zaman zaman ise kuvvetli fırtına şeklinde olacağı kaydedildi.
Açıklamada, rüzgarın etkisinin cuma sabahına kadar etkisinin sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerin ve balıkçıların dikkatli ile tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. AA