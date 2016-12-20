Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.516
    Euro: 3.677
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.684

Kapat
Buradasınız : » » Meteoroloji'den 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın Çarşamba günü Kuzey Ege'de poyraz yönünden saatte 75-90 kilometre kuvvetinde eseceği belirtildi.

Rüzgarın Güney Ege'de öğleden itibaren poyrazdan fırtına, zaman zaman ise kuvvetli fırtına şeklinde olacağı kaydedildi.

Açıklamada, rüzgarın etkisinin cuma sabahına kadar etkisinin sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerin ve balıkçıların dikkatli ile tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. AA

Etiketler: meteoroloji, kuvvetli fırtına, Ege denizi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER