Meteoroloji'den kısa süreli 'sağanak' uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kısa süreli sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Erzurum ve Ardahan'da 13, Erzincan'da 14, Tunceli'de 18 ve Iğdır'da 24 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 37, Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum ve Kars'ta 28 ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.