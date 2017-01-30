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Meteorolojiden kar ve çığ uyarısı

Bingöl ve Elazığ ile Tunceli'nin bazı ilçelerinde yarın erken saatlerden itibaren beklenen yoğun karın ardından bölgede çığ tehlikesi oluşabileceği belirtildi.

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Meteorolojiden kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın erken saatlerden itibaren bölge genelinde başlayacak yağışların, Bingöl il geneli ile Elazığ'ın Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya ilçeleri ve Tunceli'nin Nazımiye, Pülümür ile Mazgirt ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek eğime sahip dik yamaçlarda, mevcut kar örtüsü üzerine yeni kar yağışının, ayrıca 2 Şubat Perşembe gününe kadar Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kuzey ve kuzeybatılı yönlerden yer yer esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların etkisiyle çığ riski bulunduğu vurgulandı.

Çığ riskinin yanı sıra yoğun kar yağışı ve rüzgarın buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşatabileceği ifade edilen açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Etiketler: Bingöl, Elazığ, Tunceli, bazı ilçeler, yoğun karın ardından bölgede çığ tehlikesi oluşabi
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