Meteoroloji'den kar erimesi uyarısı

Bursa, Bilecik ve Kütahya'da kar erimeleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, geceden itibaren Bursa, Bilecik ve Kütahya il genelinde yağmur beklendiği bildirildi.

Yarın sabah görülecek karla karışık yağmurun, daha sonra yeniden yağmura döneceğine işaret edilen açıklamada, yağışın öğleden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bursa, Bilecik ve Kütahya'da yüksek miktarda kar örtüsü olan yerlerde, beklenen yağmur ve karla karışık yağmurun, özellikle çatılardaki kar yükünü artıracağı ve kar erimelerine neden olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar ve ilgililerin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların çatı çökmeleri, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.