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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece düşecek. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.

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Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olması beklenen bölgede, sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ilk saatlerde batı ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kırklareli ile Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, İstanbul, yağış, sağanak
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