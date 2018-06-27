Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre, bu akşam 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Bugün 21:40 - 23:30 saatleri arasinda Bogaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere #İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü saganak yagış beklendiginden olumsuzluklara karsi dikkatli ve tedbirli olunmasi gerekmektedir. pic.twitter.com/8YX2uiuq0S — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 27 Haziran 2018

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü

Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu.

Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi.

Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti.

Hava trafiği daha sonra normale döndü.

İBB AKOM'dan yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’da bu gece beklenen şiddetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

AKOM’dan yapılan uyarıda, “İstanbul’da sağanak yağış, Boğaz çevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak. Zeytinburnu, Merter, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor” denildi.

Kaynak: AA,DHA,İHA