Meteorolojiden iki ile kuvvetli yağış uyarısı

Bugün Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanağın kuvvetli (25-50 kilogram/metrekare), kentin doğusunda (Vize, Demirköy ilçeleri) aşırı (100 kilogram/metrekare ve üzeri) olması bekleniyor.

Tekirdağ çevrelerinde bugün beklenen sağanağın kuvvetli (25-50 kilogram/metrekare), doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA