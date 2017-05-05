  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak ve dolu' uyarısı

Meteoroloji, bazı illere gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı

 Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olması; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 13, Tunceli'de 9, Erzincan ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 7, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 3 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Erzincan'da 23, Iğdır 22, Ağrı ve Tunceli'de 17, Ardahan ve Kars'ta 16, Erzurum'da 15 derece olacak.

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

'Gök gürültülü sağanak ve dolu' uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarların gök gürültülü sağanak sırasında yer yer kuvvetli esmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Muhtemel bölgesel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar değişimine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Etiketler: sağanak yağış, meteoroloji
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