Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, yarın Bodrum-Anamur açıkları için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Denizi ve Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgar güney ve doğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre), zaman zaman 10 kuvvetinde (saatte 100 kilometre) esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 5, yer yer 6 ila 8 metre olacak.

Fırtınanın, Bodrum-Antalya arasında yarın akşam saatlerinde, Antalya-Anamur arasında ise aynı gün gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta balıkçılar ile denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Mersin'de şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Mersin için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunup, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yapılan son analiz ve tahminler doğrultusunda yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin'in batısından başlayarak zamanla bölge genelinin yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Sabah saatlerinde Mersin'in batısı öğle saatlerinden itibaren de il merkezinde yağış görülebileceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışlar kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 mm) yer yer çok kuvvetli (51-75mm), yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma, ulaşımda aksamalar dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."