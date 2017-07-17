Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde halen kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esen rüzgarın, yarın Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.