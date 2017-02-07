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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum-Kaş arasında denizde fırtına görülecek.

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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Bodrum-Kaş arasında denizde fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava yarın sabaha kadar parçalı çok bulutlu olacak, yer yer aralıklı sağanak görülecek.

Rüzgar, güney ve doğudan orta kuvvette, Muğla sahil kesiminde kuvvetlice esecek.

Denizde ise Bodrum-Kaş arasında güneydoğudan esen rüzgar, etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtınaya dönüşecek. Fırtına, yarın sabahtan itibaren etkisini kaybedecek.

Rüzgar Alanya-Anamur arasında da 6 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre olacak.

Etiketler: Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş, denizde fırtına
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