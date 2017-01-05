  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, rüzgarın bugün ve yarın güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, rüzgarın bugün ve yarın güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün ve yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Güney yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yön değiştirerek kuzeybatı yönüne döneceği tahmin ediliyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. AA

Etiketler: Meteorolojiden fırtına uyarısı, meteoroloji
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