Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 6, Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı'da 12, Iğdır'da 15, Erzincan'da 12 ve Tunceli'de 8 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Erzurum'da 16 Kars'ta 14, Ağrı'da 18, Iğdır ve Erzincan'da 20, Tunceli'de 23, Ardahan'da 13 derece olması öngörülüyor.