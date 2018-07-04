Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya "aşırı sıcak" uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde geçmesi öngörülen bölgede rüzgar doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 11, Ağrı'da 14, Ardahan'da 15, Erzurum ve Tunceli'de 18, Erzincan'da 21 ve Iğdır'da 22 derece olarak ölçüldü.

En yüksek sıcaklık 39 derece olacak

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli, Iğdır, Erzincan'da 39, Ağrı'da 34, Erzurum'da 32, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 30 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde iki gün boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpmasına karşı yaşlıların, kronik hastaların ve çocukların dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA