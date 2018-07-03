  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.674
    EURO 5.444
  • BIST 97050.57
    ALTIN 187.276
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Meteorolojiden Doğu Anadolu için sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu için sıcaklık uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 7derece üzerinde seyredecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteorolojiden Doğu Anadolu için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 14, Erzincan'da 15, Erzurum'da 16, Ağrı ve Ardahan'da 17, Tunceli'de 18, Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Iğdır'da

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 39, Tunceli ve Erzincan'da 38, Ağrı'da 35, Erzurum'da 33, Kars'ta 32, Ardahan'da 31 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölge genelinde 3 gün boyunca hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş çarpmasına karşı yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların saat 11.00'dan 16.00'a kadar dışarıya çıkmamalarını önerdi.

Kaynak: AA

Etiketler: sıcaklıklar, ığdır, hava durumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER