Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Muğla'nın Bodrum ve Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın akşamdan itibaren rüzgar, Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde kuvvetli fırtına, Kaş-Kumluca arasında batıdan 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde (100 kilometre/saat) kuvvetli fırtına ve tam fırtına şeklinde esecek.

Kumluca-Anamur arasında ise cumartesi gece güney ve batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına ve pazar ilk saatlerden itibaren kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına etkili olacak.

Fırtına, pazar akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Denizciler ve balıkçıların, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.