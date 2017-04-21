  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.646
    EURO 3.904
  • BIST 92429.2
    ALTIN 150.134
Buradasınız : » » Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Muğla'nın Bodrum ve Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde fırtına uyarısı yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Muğla'nın Bodrum ve Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın akşamdan itibaren rüzgar, Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde kuvvetli fırtına, Kaş-Kumluca arasında batıdan 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde (100 kilometre/saat) kuvvetli fırtına ve tam fırtına şeklinde esecek.

Kumluca-Anamur arasında ise cumartesi gece güney ve batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına ve pazar ilk saatlerden itibaren kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına etkili olacak.

Fırtına, pazar akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Denizciler ve balıkçıların, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler: Muğla, bodrum, Mersin, Anamur, denizde fırtına
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER