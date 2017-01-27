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Meteorolojiden çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün ve hafta sonu kar örtüsü üzerine yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteorolojiden çığ uyarısı
12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde bugün ve hafta sonu kar örtüsü üzerine yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu
 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
 
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum ve Iğdır'da 9, Ağrı ve Erzincan'da 6 derece olarak kaydedildi.
 
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Erzincan'da 2, Erzurum'da 3, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5 ve Kars'ta 6 derece olacağı tahmin ediliyor.
 
Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 86, Erzurum'da 45, Kars'ta 31, Ardahan'da 21, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 1 santimetre olarak ölçüldü.
 
Bölge genelinde aralıklı yağan kar yağışı görüleceği, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarla birlikte görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi.
 
Kar örtüsü üzerine bugün ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. AA
 
Etiketler: meteoroloji, çığ uyarısı, Kar yağışı
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