Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Tunceli ve Bingöl'de akşama kadar aralıklı kar yağışlı, Malatya'da öğleye, Elazığ ve Adıyaman'da ise akşama kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli değişikliğin beklenmediği bölgede, yağışların ardından havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor. İlgililer ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Batı Akdeniz

Batı Akdeniz için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve batı, öğleden sonra güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, denizlerde ise kuzey ve batı, öğleden sonra güneyden 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde sahil kesiminde hafif, iç kesimlerde orta, yer yer kuvvetli buzlanma ve don görülmesi bekleniyor.