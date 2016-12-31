Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Batı Akdeniz'in sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli, buzlanma ve don görüleceği uyarısında bulunuldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden başlayarak yarın saat 06.00'ya kadar bölgede hava parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri, Göller yöresi yer yer yağışlı geçecek. Yağışların, sahil kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin yaşanmayacağı bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.

Denizlerde ise rüzgarın kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi, Antalya Körfezi'nde yer yer sağanağın etkili olması bekleniyor. AA

Etiketler: Batı Akdeniz, buzlanma ve don uyarısı, meteoroloji
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER