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Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de buzlanma ve don bekleniyor.

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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın Malatya'da öğleden sonra aralıklı kar yağışlı, Adıyaman'da aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de ise parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların 2-4 derece artacağı, rüzgarın ise Elazığ'da güneyli, diğer illerde ise kuzeydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Etiketler: meteoroloji, buzlanma, don, hava durumu, hava tahmini
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