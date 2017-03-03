  • 03 MART 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.922
  • BIST 89933.88
    ALTIN 147.823
Buradasınız : » » Meteorolojiden bu illere uyarı

Meteorolojiden bu illere uyarı

Adana ve Hatay, Mersin, Karaman ve Konya bölgelerin dekuvvetli sağanak bekleniyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteorolojiden bu illere uyarı

Adana ve Hatay, Mersin, Karaman ve Konya bölgelerin dekuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Adana ve Hatay, Mersin, Karaman ve  Konya çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, halen süren sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. AA

Etiketler: meteoroloji, Mersin, Karaman, Konya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER