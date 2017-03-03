Meteorolojiden bu illere uyarı

Adana ve Hatay, Mersin, Karaman ve Konya bölgelerin dekuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Adana ve Hatay, Mersin, Karaman ve Konya çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, halen süren sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. AA