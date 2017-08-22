Meteoroloji'den bu illere kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sinop, Samsun ve Ordu'da bu geceden itibaren kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteorolojiden Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon çevrelerinde görülecek yağışların batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 milimetre), doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 milimetre) olması bekleniyor.

Rize çevrelerinde görülecek yağışların ise yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli (71-100 milimetre) ve yer yer aşırı (100 milimetre üzere) olması öngörülüyor.

Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın görülecek yağışların da şiddetli (71-100 milimetre) ve yer yer aşırı (100 milimetre üzere) gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.