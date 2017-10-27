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Meteoroloji'den bu illere fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bazı illerde fırtına beklendiğine dair uyarı yapıldı.

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Meteorolojiden bu illere fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kuzey Ege'de fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

Güney ve Güney Batı yönlerinden etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtınanın, yarın saat 13.00'dan itibaren başlamasının ve 30 Ekim saat 19.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kuzey Ege'deki fırtınanın ise cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olmaları istendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, hava tahmini
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