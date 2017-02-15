  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Meteoroloji'den bu illere fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Güney Ege'de fırtına beklendiğini bildirdi.

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Meteorolojiden bu illere fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Güney Ege'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'de rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına, batısında 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, Güney Ege'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak, 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

Etiketler: meteoroloji, Güney Ege, Akdeniz, hava durumu
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