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Meteoroloji'den bu illere 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji, bazı iller için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden bu illere fırtına uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta, yarın öğle saatlerinden çarşamba gecesine kadar fırtına beklendiği bildirildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya Körfezi'nde etkili olması beklenen rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler, balıkçılar olmak üzere tüm ilgililerin, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Etiketler: meteoroloji, fırtına uyarısı, antalya körfezi
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