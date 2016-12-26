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Meteoroloji'den bu illere 'buzlanma ve don' uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden bu illere buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Tunceli'de çok bulutlu, akşamdan itibaren hafif kar yağışlı, Adıyaman'da öğleden itibaren karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışlı, Bingöl'de ise aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Elazığ'da akşamdan, Malatya'da da öğleden itibaren aralıklı kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın Adıyaman'da kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, diğer illerde ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bu illerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor. İlgililer ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. AA

Etiketler: malatya, buzlanma ve don uyarısı, Kar yağışı
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