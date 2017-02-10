  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Meteoroloji'den bu ilimize 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den bu ilimize 'yoğun kar' uyarısı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, "Hafta sonu beklenen yoğun yağış öncesinde görev bölgelerine sevk edildi" dedi.

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Meteorolojiden bu ilimize yoğun kar uyarısı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, karla mücadelede görev yapacak tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılarak, hafta sonu beklenen yoğun yağış öncesinde görev bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un 26 Ocak-1 Şubat arasında karın etkisinde kaldığını belirterek, yoğun karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Meteorolojinin hafta sonu kentte kar beklendiği yönünde uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın, Sürmene ve bölgesinde kar bekleniyor. Pazar günü ise Araklı, Sürmene ve Of ilçeleri başta olmak üzere Trabzon'un doğu yakasında yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışın önümüzdeki haftanın ilk günlerinde şehir merkezi Ortahisar ilçesinde de etkisini gösterebileceği belirtiliyor. Trabzon'un Şalpazarı, Tonya ve Çaykara gibi yüksek kottaki ilçelerinde de yağışın etkili olacağı öngörülüyor."

Gümrükçüoğlu, uyarılara istinaden kar mücadelesi hazırlıklarını tamamladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Karla mücadelede görev yapacak tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımları yapılarak, hafta sonu beklenen yoğun yağış öncesinde görev bölgelerine sevk edildi. Trabzon genelinde karla mücadele çalışmaları, Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından yürütülüyor. Vatandaşlarımızdan kar yağışı yaşanan bölgelerde özel araçlarını kullanmamalarını, kullanma durumunda olanların kar lastiği veya zincir olmadan trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz."

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