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Buradasınız : » » Meteoroloji'den bu bölgelere 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji'den bu bölgelere 'zirai don' uyarısı

Marmara, Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında bu akşamdan, Doğu Akdeniz kıyılarında ise yarın akşamdan itibaren don olması bekleniyor.

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Meteorolojiden bu bölgelere zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren, zirai faaliyetler ve seracılığın devam ettiği Marmara, Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Doğu Akdeniz kıyılarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren hafif zirai don bekleniyor.

Don olayının, 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde ise mevcut kar örtüsü üzerine bugün, yarın ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda ise çığ düşme riski bulunuyor.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların zirai don ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olması istendi. 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, don uyarısı, zirai don uyarısı, çığ, Kar yağışı
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