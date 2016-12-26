Meteorolojiden Antalya uyarısı

Meteoroloji Antalya Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde sıcaklık 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak esecek.

Sahil kesimlerde görülecek olan sağanakların, öğleden sonra Manavgat, Alanya, Gazipaşa civarında kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde görülecek kar da öğleden sonra Gündoğmuş, Akseki, İbradı ilçelerinde, Korkuteli ve Elmalı'nın yüksek kesimlerinde, Isparta'nın Yalvaç, Gelendost, Eğirdir, Şarkikaraağaç, Yenişarbademli ve Aksu ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun, rüzgarla birlikte tipi şeklinde olması tahmin ediliyor.

Denizlerde rüzgar kuzey yönlerden 3 ila 5, öğleden sonra 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 4 metre arasında olacak.