Meteoroloji’den Ankara'nın 7 ilçesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.30'a kadar Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Ankara radarından alinan son bilgilere göre onumuzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nin Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayas ve Gudul Ilcelerinde Kuvvetli Gok Gurultulu Saganak Yagis beklendiginden meydana gelebilecek ani sel, su baskini, yildirim ve doluya karşı dikkatli olunmalı. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 26 Mayıs 2018

Bala ve Haymana ilçelerinde de sağanak bekleniyor

Müdürlükten yapılan bir diğer uyarı ise yine Ankara'nın Bala ve Haymana ilçeleri için yapıldı.

Bahsi geçen ilçelerde saat 20.30'a kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden tedbirli olunması istendi.

#Ankara'nin #Bala ve #Haymana ilcelerinde onumuzdeki 2 saatlik periyotta (18.00-20.00 TSI) Kuvvetli Gok Gurultulu Saganak Yagis beklendiginden meydana gelebilecek ani seli su baskini, yildirim, dolu ve yagis aninda kuvvetli ruzgar gibi olumsuzluklara karsi dikkat! — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 26 Mayıs 2018

Ayrıca meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA