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Meteoroloji’den Ankara'nın 7 ilçesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş, Güdül, Bala ve Haymana ilçelerinde, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

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Meteorolojiden Ankaranın 7 ilçesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.30'a kadar Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

 

Bala ve Haymana ilçelerinde de sağanak bekleniyor

Müdürlükten yapılan bir diğer uyarı ise yine Ankara'nın Bala ve Haymana ilçeleri için yapıldı.

Bahsi geçen ilçelerde saat 20.30'a kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden tedbirli olunması istendi.

 

Ayrıca meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yenimahalle, sincan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağmur, Güdül, Etimesgut, ayas, ankara
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