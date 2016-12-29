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Meteoroloji'den ani kar erimesi uyarısı

Meteoroloji, Antalya ve Isparta'da güney yönlerden esecek rüzgarın neden olabileceği ani kar erimesi ve çığ uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden ani kar erimesi uyarısı

Meteoroloji, Antalya ve Isparta'da güney yönlerden esecek rüzgarın neden olabileceği ani kar erimesi ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri (Korkuteli, Elmalı, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) ve Isparta'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışından sonra bugün gece saatlerine kadar güney yönlerden esecek rüzgarın, hızlı kar erimesine neden olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, taşkın, sel, su baskını ve çığ gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Etiketler: çığ, kar erimesi, meteoroloji
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