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Meteoroloji'den 5 kente buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, 5 kent için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

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Meteorolojiden 5 kente buzlanma ve don uyarısı

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini artırarak sürüyor.

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Öğleden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yağmurlu, Adıyaman ise sağanak yağışlı olacak.

Yağışların akşam saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl'de karla karışık yağmur, geceden sonra yükseklerde yoğun kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıklarının ise 1-2 derece düşecek.

Vatandaşların ve yetkililerin yaşanabilecek ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: buzlanma, don, meteoroloji
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