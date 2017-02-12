Meteoroloji'den 5 ile 'çığ' uyarısı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı; Adıyaman'da ise çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don görülebileceği kaydedildi.

Bölgede mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunduğu, vatandaşlarla ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.