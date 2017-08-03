  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Meteoroloji'den 5 il için sıcak hava uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman ve Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41, Elazığ'da ise 40 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranması gerekiyor.

Etiketler: meteoroloji, sıcak hava uyarısı
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